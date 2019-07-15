يحدث اليوم| استكمال محاكمة قيادات وعناصر الإخوان في "التخابر"

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين، 15 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

استكمال محاكمة المتهمين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة واتحاد الصناعات المصرية ينظمان اجتماعا تشاوريا

ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة واتحاد الصناعات المصرية اجتماعا تشاوريا متعدد الأطراف تحت عنوان "إطلاق عنان إمكانات رائدات الأعمال في مصر"، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إطلاق اتحاد الصناعات المصرية لورقة الموقف بشأن "تنمية ريادة الأعمال النسائية" والتي تم إعدادها بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية، ومن مكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة.

لقاء مع الدكتور مفيد شهاب في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية لقاء خاصا مع الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بالمسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

غلق باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية

يُغلق باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسي 2019/ 2020 من جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://npds.emis.gov.eg.

مجلس النواب يستعرض تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى

يستعرض مجلس النواب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بالمحافظات من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات، إضافة إلى نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

استمرار فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة"

تستمر فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، للأطفال لليوم الثاني، بمناسبة الإجازة الصيفية، وذلك بساحة الهناجر، حيث تبدأ 15 ورشة طباعة وأشغال فنية.

فعاليات برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، فعالياته بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، عقب صلاة المغرب، ويعقد ثاني ندواته بعنوان (الفكر المنحرف - أسبابه - منطلقاته - علاجه)، والذي أعدته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بحضور الدكتور محمد ربيع الجوهري عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمود محمد حسين أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين القاهرة بجامعة الأزهر.

عزاء الناقد يوسف شريف رزق الله

يقام عزاء الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، عقب صلاة المغرب.

مكتبة مصر العامة تنظم ندوة

تنظم مكتبة مصر العامة ندوة بعنوان "اقتصاديات التراث: قراءة في مقاربات جديدة"، في الخامسة مساءً، بقاعة الندوات.

حفل مناقشة وتوقيع رواية "تاهيتي" في مكتبة الكتبجية بالمعادي

تُقيم مكتبة الكتبجية بالمعادي، في السابعة مساء، حفل مناقشة وتوقيع رواية "تاهيتي" للكاتب عمرو حسين، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، وتدير الندوة الحكاءة سارة فؤاد.

مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية تتجه في التاسعة صباحا إلى قرية الحاكمية بمركز ميت غمر، وتستمر لمدة يومين، حيث تقدم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين.

فرع ثقافة الدقهلية ينظم مبادرة "يلا نرسم بلدنا"

ينظم فرع ثقافة الدقهلية مبادرة "يلا نرسم بلدنا"، في الحادية عشرة صباحا، في المواقع التابعة للفرع بالمحافظة، وتشمل عدة قصور وبيوت ومكتبات ثقافية، وذلك في كل من مدن: المنصورة وميت غمر وطلخا ودكرنس والمطرية والمنزلة والسنبلاوين وبني عبيد وبلقاس وأجا والجمالية وميت سلسيل وتمي الأمديد، وأيضًا في قرى: ميت الفرماوي ودماص وأتميدة وكفر بهيدة وسنتماي بمركز ميت غمر، ورأس الخليج وكفر الترعة الجديد والعيادية واللاوندي بمركز شربين، وكفر غنام وشبرا سندى وأبو القراميط وكفر طنبول بمركز السنبلاوين، والجوابر بمركز المنزلة، وبسنديلة بمركز بلقاس، وأخطاب بمركز أجا، والبرامون وبداواي وأويش الحجر بمركز المنصورة، وبرمبال بمركز منية النصر.