"جواز عرفي بختم رسمي".. جدل على الهواء بسبب زواج التصادق

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته الشديد من البيان الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول زواج التصادق بمصر، والذي بلغ 139 ألفا في العام الماضي.

وقال أديب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة " MBC مصر"، "زواج التصادق دي أول مرة أسمع عنها، وكنت متخيلة حاجة بسيطة بس لاقيته إنه يمثل من 17 إلى 20% من عقود الزواج العام الماضي".

فيما قال عبدالجابر سيد غنيم، مأذون قرية المحروسة بقنا، إن زواج التصادق موجود وله دفتر مستقل، حيث يُعرف بأنه توثيق لزواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، مضيفا، "زواج التصادق هو توثيق لزواج عرفي قائم، يتحول إلى زاوج رسمي ويوثق ويُسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي".

وأضاف "غنيم"، "أحيانا يأتي زوج وزوجة للمأذون وبينهم عقد زواج عرفي ومعاهم أولاد وشهادات ميلادهم، وبيطلبوا إنهم يوثقوا العقد ده، فده أطلق عليه زواج التصادق".

بينما قال محمد بيبرس، المحامي بالنقص والأحوال الشخصية، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن هذا النوع من الزواج يتم في الأرياف وفي عدد كبير من المناطق، وحدثت مشكلات بسببه منذ 10 سنوات، حيث يأتي زوج وزوجة بعقد عرفي للمحكمة من أجل الحصول على توثيق العقد، ويأخذ ختم الجمهورية على العقد العرفي وبهذا يستطيع أن يجعله رسميا ويُسجل على الكمبيوتر.

وأضاف، "لما لاقوا مشكلات عليه وقفوها، المحاكم لم تعد تقبل مثل هذه القضايا، ممنوع خالص دلوقتي"، موضحا في الوقت ذاته أن الزواج العرفي يسلب المرأة من كافة حقوقها سوى حقها في طلب الطلاق.