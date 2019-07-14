أديب يعرض صورته في تحدي FaceApp: "التطبيق فشل أمام عمرو دياب"

عرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا من تحدي "FaceApp" على الهواء وكان من ضمن الصور، صورة له، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، والذي يُطلق عليه تحدي الشيخوخة، موضحًا أن هذا التطبيق صُمم منذ عام 2016 بواسطة مجموعة مبرمجين من روسيا.

وأضاف "أديب" أن مصر قررت مرة واحدة أن تُصبح دار مُسنين بعد أن اجتاح التحدي مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرًا من محاولات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق التحدي على صورته: "ماتقلقوش اللي بيشتغل الشغلانة بتاعتنا دي مابيكملش السبعين".

وعن صورة الفنان عمرو دياب ضمن تحدي الشيخوخة، قال "كل ما يجيبوا FaceApp على صورة عمرو دياب بدل ما يكبر يصغر، الـFaceApp فشل معاه، التطبيق ضرب، عمرو دياب مبيكبرش.. اللهم صلي على النبي الصحة بتكسر أي تطبيق"، موضحًا أن هذا التطبيق يوضح لنا أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا، محذرًا في الوقت ذاته من التعامل مع المواقع التي تطلب من مستخدميها بيانات وصورًا شخصية.

وسخر "أديب"، من صورة لاعبي المنتخب بعد استخدامهم التطبيق، قائلا: "كلهم عجزوا في البطولة الأفريقية، مش محتاجين تطبيق".