وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية بعض النصائح للمواطنين، لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة.

ونصح الناظر المواطنين خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" المواطنين بالاستعانة بالشمسيات وأغطية الرأس للوقاية من آشعة الشمس مع ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

أما مرتادي المصايف فكانت نصيحة الناظر لهم بتوخي الحذر وعدم نزول البحر في الساعة الـ12 ظهرًا والنزول إلى المياه بعد الساعة الـ 4 عصرا، ناصحا باستخدام الكريم الواقي للشمس وأغطية الرأس في المصايف للحماية من أشعة الشمس.

ونصح الناظر بضرورة تناول 3 لترات مياة موزعين طوال اليوم مع ضرورة تناول السلطة الخضراء والفواكه محذرًا من الأطعمة الثقيلة وتأثيرها على جسم الإنسان وترفع من درجة حرارته.

وأكد الناظر أن الاستحمام في المياة المالحة والتعرض لأشعة الشمس مفيد لمرضى الصدفية، لأنه يساعد على مد الجسم بفيتامين "د"، مشددا على أن التعرض للشمس لا يكون في فترة الظهيرة.

ونصح الناظر المصطافين الذين يتعرضوا للسعات القناديل بغسل الجلد بمياه البحر بشكل جيد والخروج على الشاطئ ومسح مكان الإصابة بالخل أو الليمون ثم الذهاب للصيدلية والحصول على كريم مضاد للالتهاب.