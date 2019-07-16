تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 16 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

بدء تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج الدور الأول

تبدأ وزارة التربية والتعليم في تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج الدور الأول على أن يتم إعلان مقرات تلقي التظلمات مساء اليوم على موقع الوزارة الإلكتروني.

انعقاد الدورة 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

تعقد الدورة رقم 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك في العاشرة صباحا بفندق الماسة بمدينة نصر، ويتضمن جدول أعمال الدورة 18 بندا، تمهيدا لعرضها ورفعها إلى الدورة الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي ستعقد الأربعاء المقبل.

انعقاد ندوة لعرض ومناقشة نتائج تطبيق برنامج منظمة العمل الدولية

تعقد منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية ندوة لعرض ومناقشة نتائج تطبيق برنامج منظمة العمل الدولية "استدامة تنافسية ومسئولية الشركات SCORE، ويشارك في الجلسة الافتتاحية كل من مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومحافظ القليوبية ومحافظ المنوفية.

"جمعية مصر الجديدة" ترصد ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي ستشهدها مصر

ترصد "جمعية مصر الجديدة" ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي ستشهدها مصر، والذي حددتها الحسابات الفلكية بالساعة 8 و42 دقيقة مساء، وذلك بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع.

مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرا بعنوان «الإسكندرية.. إبداع خاص»

تنظم مكتبة الإسكندرية مؤتمرا بعنوان «الإسكندرية.. إبداع خاص»، الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال بالمكتبة، بمناسبة حصول مجموعة من مبدعي وفناني ومثقفي الإسكندرية على جوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم لاجتماعية لهذا العام.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يجري تدريبا ميدانيا

يجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تدريبا ميدانيا على سيناريو مواجهة مخاطر الحرائق، وذلك بمقر مصنع غسالات بمدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية.

مناقشة كتاب "أيامي مع كايروكي" بمكتبة القاهرة في الزمالك

يناقش نادي كتاب المصرية اللبنانية، كتاب "أيامي مع كايروكي"، وذلك في السابعة مساءً في مكتبة القاهرة في الزمالك. ويناقش الناقد الفني والأدبي محمود عبد الشكور، الكتاب، بحضور أعضاء النادي من الكتّاب والصحفيين والقراء.

محافظ الدقهلية يستقبل المواطنين الراغبين في عرض طلباتهم ومشكلاتهم

يستقبل محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، في التاسعة والنصف صباحا، المواطنين الراغبين في عرض طلباتهم ومشكلاتهم، في إطار لقاء مفتوح بحضور القيادات التنفيذية والمحلية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

تنظيم عدة ندوات تحت عنوان (يلا نعرف رموزنا) بالدقهلية

تنفذ المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الدقهلية، في الحادية عشر صباحا، عدة ندوات تحت عنوان (يلا نعرف رموزنا)، وذلك بهدف التعرف بعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وذلك في القصور والبيوت والمكتبات الثقافية التابعة للفرع في عدد من مدن المحافظة.