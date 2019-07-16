تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بمصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بكوم أوشيم، بطريق "الفيوم ـ القاهرة الصحراوي"، ما أدى لاحتراق نحو 10 أطنان من البلاستيك المخزنة، دون إصابات أو وفيات، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بكوم أوشيم، وانتقلت قوات الحماية المدنية للمكان، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات أو وفيات.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب الحريق بمصنع جولدن هاوس للأثاث الخشبي، في مساحة 700 متر، مكون من طابق أرضي، وبدروم ملك المواطن "عادل شفيق صموئيل" (65 سنة-صاحب مصنع)، ومقيم بمركز سنورس، مصري ويحمل الجنسية الأمريكية.

وذكر البيان الأمني، أن الحريق أسفر عن احتراق نحو 10 أطنان من البلاستيك المخزن ببدروم المصنع، وأن مالك المصنع، رجح نشوب الحريق نتيجة حدوث احتراق ذاتي بعبوات البلاستيك المخزنة، ناتج من تفاعل المواد الكيميائية بها، لارتفاع درجة حرارة الطقس، وقدر قيمة التلفيات بنحو 50 ألف جنيه، ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3301 لسنة 2019م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال إلى المكان للمعاينة والفحص.