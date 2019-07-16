أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أسماء أوائل المحافظة في مرحلة الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي.

وتصدرت بئر العبد الثانوية الأزهرية النتائج، بخمس طلاب أوائل على مستوى المحافظة في القسم العلمى بنسبة 98.92%، بينهم الحاصل على المركز الاول، وهو الطالب علي فريج منصور إبراهيم، فيما حصل الطالب محمد عثمان صديق على المركز الأول مكرر بنسبة 98،92%.

أما القسم الأدبي، فقد حصل معهد الريسة بالعريش على المركز الأول والثالث على مستوى المحافظة، حيث حصلت الطالبة خلود محمد عبد المعاطى عطية على 91،90%، وحصلت الطالبة شيماء ياسر المغاوري إبراهيم خليل من مدرسة بئر العبد على المركز الثاني بنسبة 89،37%.

ونشرت المنطقة الأزهرية أسماء الخمسة الأوائل من القسم العلمي، وجميعهم من بئر العبد، فيما جاءت أسماء الخمسة الأوائل بالقسم الأدبي طالبتين من الريسة بالعريش ووطالبتين من بئر العبد وطالب واحد من معهد بئر العبد.