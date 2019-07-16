لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "القصير - مرسى علم"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بورتو غالب بمرسى علم.

تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "القصير - مرسى علم" جنوب البحر الأحمر، فانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن تجاه موقع الحادث لنقل المصابين والمعاينة.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، حيث جرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بورتو غالب بمرسى علمز

وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.