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ساسي: فقدنا حلم عمرنا بالخسارة من السنغال

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وزير الشباب والرياضة يعد نائب السويس بتكريم العميد الراحل سامح فؤاد

"محلية النواب" تطالب محافظة الجيزة بتخصيص أرض لإقامة مجمع خدمات

"محلية النواب" تطالب محافظة الجيزة بتخصيص أرض لإقامة مجمع خدمات

محافظ المنوفية ووفد "الوزراء" يشهدون التدريب على مواجهة مخاطر الحرائق

محافظ المنوفية ووفد "الوزراء" يشهدون التدريب على مواجهة مخاطر الحرائق

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