سلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 56 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء محافظة جنوب سيناء، شهادات تقدير ومبلغ مالي يصل إلى 16 ألف جنيه وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها المحافظة اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد .

وجرى تكريم الأوائل بمبلغ 350 جنيه لكل طالب وطالبة و300 جنيه للحاصلين على المركز الثاني ومبلغ 250 جنيه لباقي المراكز .

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص سعادته بتكريم الأوائل حيث أن هؤلاء الأوائل هم فخر للمحافظة قائلا للطلاب والطالبات: "أنتم أولادي وأنا أشعر أنني أبوكم".

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأولياء الأمور لمجهودهم الواضح مع أبنائهم .