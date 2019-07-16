حصدت المنتجة سارة الطباخ جائزة "Mema award"، كأفضل منتجة، وحازت الجائزة بإجماع آراء لجنة التحكيم، نظرا لأنها استطاعت أن تحقق نجاحا استثنائيا بألبوم "زي الفصول الأربعة" لمحمد الشرنوبي.

وقالت سارة في بيان صحفي لها: "حصولي على الميما مفاجأة سارة وسوف تكون قوة دفع لي خلال الفترة القادمة لمزيد من النجاحات وبالفعل أجهز لإنتاجات فنية ضخمة لنجوم سوبر ستار ووجوه شابة موهوبة".

وأضافت: "لأنني انتهج مبدأ في الانتاج بضرورة دعم الوجوه الجديدة الموهوبة حتي يصبحوا نجوما وقبل نهاية العام سوف يتم الإعلان عن أكثر من مشروع جديد مع نجوم".