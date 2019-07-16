بعد مرور حوالي 48 ساعة على إعلان نتيجة الثانوية العامة الجديدة، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بيانا صحفيا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

وتضمن بيان الوزارة عدة تعليمات هامة للطلاب بشأن التنسيق، منها أنه إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسوب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار أخرى صحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات البالغ عدده 75 رغبة، والتي تم استحداثها لأول مرة هذا العام، وبدون وجود أي أخطاء.

انفوجراف.. قواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد: زيادة الرغبات لـ75

وقبل أيام، أوضحت الوزارة أنه تم زيادة عدد الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة هذا العام لـ75 رغبة بدلا من 60.

عضو بلجنة التعليم في البرلمان: زيادة الرغبات هي خطوة لخدمة الطالب

ومن ناحيته، أوضح عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الأستاذ بكلية تربية بني سويف، أن قرار زيادة عدد الرغبات من 60 إلى 75 رغبة، يعتبر خدمة إضافية لطلاب الثانوية العامة من الوزارة.

وأضاف برعي، لـ"الوطن"، أن تلك السابقة هي خطوة جيدة للغاية، كونها تسمح لقطاع كبير من الطلاب إضافة رغبات أخرى باستمارة اختيار الكليات لهم، حيث كان بعضهم يستنفذ رغباته دون الالتحاق بجامعة، وهو ما كان يتم بناء عليه استدعاء الطلاب مرة أخرى، لذلك يوجد أمل في أن يتمكنوا من تحقيق واحدة من الرغبات الـ15 الجديدة.

وأشار إلى أن ارتفاع مجموعات الطلاب هذا العام، خاصة لشعبة علمي علوم، يعتبر أمرا عاديا نتيجة الجهود المبذولة لترتيب الطلاب تصاعديا، حيث يتساوى الطالب الحاصل على 70% قديما مع الحائز على 98% حاليا، فالمقارنة ليست مع زملائهم وإنما وفقا لتلك الدرجات، وهو الفيصل في مكاتب التنسيق.