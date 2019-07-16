"التموين": استبعاد من يملك سيارة موديل 2014 فأعلى من الدعم

قّسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستفيدي البطاقة التموينية إلى 5 فئات وهم الفقر المدقع، والفقر، والهشة، والمتوسطة، والغنية، حسبما أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، حيث أكد أن الوزارة تستهدف استبعاد الأغنياء من منظومة الدعم، ولن يتم المساس بباقي فئات المجتمع.

وأضاف مدكور، أن الوزارة تستهدف استبعاد الأغنياء من منظومة الدعم نهائيا، وسيتم استبعاد من يمتلك سيارة فارهة موديل 2014، ومن يمتلك سيارة 2015 وأعلى، ومن يمتلك سيارتين لأفراد الأسرة 2011، ومن تتخطى فاتورة استهلاكه للتيار الكهربائي فوق ألف كيلو وات، ومن تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول على 800 جنيه، كما سيتم استبعاد من يمتلك حيازة 15 فدانا للأسرة.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أنه سيتم استبعاد من يملك شركة يتخطى رأس مالها 10 ملايين جنية من منظومة الدعم.