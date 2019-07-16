الدولة مستمرة في تقديم رغيف الخبز بـ5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية، حسبما أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، حيث ذكر أنه لا مساس برغيف الخبز، مع استمرار تنقية بطاقات التموين.

وأضاف مدكور، أنه لا توجد مرحلة نهائية حتى الآن في تنقية البطاقات التموينية، حيث سيتم الانتقال للمرحلة الدائمة، والتي تنص على تحديد آليات الدخول والخروج من منظومة الدعم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتم إيقاف أي بطاقة في منظومة الخبز، حيث إن محددات العدالة الاجتماعية لم تمس رغيف الخبز.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن رغيف الخبز لا يزال بـ5 قروش رغم كل الأحداث التي كانت من الممكن أن تؤدي إلي زيادة تكلفته، كما أن الدولة تلتزم بتقديم رغيف الخبز لجميع حائزي بطاقات التموين دون استثناء بجميع الفئات بـ5 قروش.