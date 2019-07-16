أعرب طه أحمد عبد العظيم، شقيق الشهيد الرقيب أحمد عبد العظيم، عن سعادته البالغة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسرته اليوم، حيث ذكر أن الجميع داخل بلدته يفتخرون بالشهيد: "أنا وأبويا وأخواتي وأمي كلنا نفتخر إننا من أسرة شهيد ونتشرف بكده وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمه لوالدتي ووالدي اليوم".

وأضاف "عبد العظيم"، خلال تقرير عرضه الإعلامي عمرو عبد الحميد، من داخل منزل الشهيد، ببرنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الشهيد قبل ذهابه للمأمورية التي استشهد بها كان قد أخذ أربع أيام راحة، مستطردًا: "قالي أنا طالع مأمورية ويا رب أنول الشهادة، أقسم بالله العظيم قالي كده".

وتابع: "بلدنا كلها بتحب الشهيد أحمد، كان شغال مبيض محارة وحصل على إعدادية أزهر، حب الجيش واتطوع فيه، قضى سنة ونص تدريب، وسنة بعد التدريب واستشهد".

فيما قال محمود حسين عبد العظيم، نجل عم الشهيد، إنه كان يعتبر الشهيد أخًا له: "كلنا وشربنا في بيت واحد ومتربين مع بعض، بس أول ما سمعت خبر استشهادة فرحت بصراحة وحسيت بفخر"، بينما قال غزالي صلاح، أحد جيران الشهيد: "كان بيمشي في الشارع بيهزر مع ولادي والحريم في الشارع كانت بتحبه من كتر الضحك، كان بشوش، كان في قمة الاخلاق".

وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره لحفل تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين، صباح الثلاثاء، أسرة الرقيب الشهيد أحمد محمد عبد العظيم.

وقام والد الشهيد، بتقبيل رأس السيسي خلال تكريمه، وهو ما دفع الرئيس هو الأخر لمبادلته نفس التصرف وتقبيل رأسه.