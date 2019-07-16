أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "عبد الله زكى الدين جاد 15 سنة، وحمدون جمعة 45 سنة وجيهان عز الدين السيد 34 سنة، وحبيبة محمد أحمد على 14 سنة وفتحي عادل 30 سنة، ولؤي محمد أحمد 12 سنة".

وجرى نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود، لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.