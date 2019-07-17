عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاءً مع عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الفنادق بمدينة شرم الشيخ لمناقشة طرق تحصيل المديونيات المستحقة على المستثمرين لصالح الدولة وخاصة حقوق استغلال الشواطئ وبعد العديد من اللقاءات السابقة الخاصة بهذا الشأن.

وقدم المحافظ الشكر للمستثمرين الذين سددوا كافة مستحقاتهم كاملة للدولة وحث الذين لم يسددوا على سرعة سداد مديوناتهم لكونها حقا من حقوق الدولة حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية.

واتفق الجميع خلال الاجتماع على قيام كل مستثمر بتسديد 25% من أصل الدين والباقى على 3 سنوات على أن يجري كتابة إقرار بسداد الفوائد من قبل إدارة لجنة الفتوى المختصة.

حضر الاجتماع اللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة والعميد أحمد كمال مدير مكتب الرقابة الإدارية بجنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ و النائب غريب حسان عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.