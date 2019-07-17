رفضت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين في المشاركة في بطولة "خليجي 2019"، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، بينما وافقت 5 دول على المشاركة في البطولة وهي قطر وسلطنة عمان والكويت والعراق واليمن.

وقال "موسى"، إن البطولة التي ستقام في قطر لن يكون لها طعم، ساخرًا: "دي قطر هتلعب لوحدها، وممكن قطر تستدعي إيران وتركيا عشان يكملوا العدد في البطولة"، على حد قوله، مطالبًا بنقل البطولة إلى الكويت أو العراق أو اليمن أو سلطنة عمان حتى تشارك دول المقاطعة في بطولة خليجي 2019.

ومن ناحية أخرى، شدد الإعلامي على ضرورة دعم الشعب المصري وطنه بكل قوة، حيث ذكر أن أعظم بطولة للأمم الأفريقية في التاريخ تُعد الحالية التي أقيمت على أرض مصر، وجعلت أعداء الوطن ينبحون لأن مصر حققت المستحيل واستعدت لبطولة كأس الأمم الأفريقية في 4 أشهر.

وتابع: "عاوزين ندعم البطولة لحد ما يغادر آخر منتخب أرض مصر، ولازم نكون داعمين للدولة في تنظيم البطولة، إحنا عملنا أعظم بطولة في تاريخ القارة الأفريقية".