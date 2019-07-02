دعا الإعلامي أحمد موسى، المصريين والأشقاء العرب المتواجدين في العاصمة البريطانية لندن، إلى التظاهر، بعد غد الخميس، أمام صالة كريستي، تنديدًا بمحاولات بيع تمثال توت عنخ آمون.

وأضاف موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن مصر اتخذت كافة الاجراءات القانونية، لكن بريطانيا مصرة على بيع التمثال: "نتمنى من الجانب البريطاني عرض هذا الأثر التاريخي المهم، الذي يزيد عمره عن 3000 عام".

وأكد: "بريطانيا تقوم بأقذر ما تقوم به أي دولة، تأوي الإرهابيين وتبيع تماثيلنا"، مشيرًا إلى أن المتحف القطري سيدخل المزاد بقوة من خلال وسيط، لشراء التمثال: "قطر عاملة نيش حاطين فيه شوية صواني وحلل ومعالق وحجارة، وبيقولوا عليه متحف، أنا بالنسبة لهم أثري وعمري أكبر منهم، ليه يسرقوا آثارنا؟!".