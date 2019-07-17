طقس الأربعاء 17-7- 2019 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء 17-7-2019 أن يسود طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا.

وتوقع خبراء الهيئة أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة يبدأ غربا ويكون معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وبالنسبة للرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 31 42

الإسكندرية 25 32

مطروح 24 32

سيوة 26 39

شبين الكوم 29 41

طنطا 28 40

دمنهور 27 35

دمياط 29 33

الزقازيق 28 41

بورسعيد 29 35

الإسماعيلية 27 42

السويس 28 40

العريش 26 38

رأس سدر 29 42

نويبع 30 40

طابا 28 39

كاترين 21 35

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 30 42

بنى سويف 30 43

المنيا 28 45

أسيوط 28 45

سوهاج 29 45

قنا 29 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

حلايب 30 36

شلاتين 28 40

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 42

المدينة 28 44

القدس 22 35

المنامة 33 38

أبوظبي 31 40

طرابلس 21 28

الكويت 32 44

دمشق 19 38

بيروت 27 33

الرياض 27 43

عمان 21 36

غزة 26 36

الخرطوم 27 38

تونس 21 31

الجزائر 22 29