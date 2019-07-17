تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية..

"التضامن": سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

الحكومة: بدء زراعة محصول أكبر مصنع بالعالم لإنتاج "سكر البنجر" خلال شهرين

أطلعت الشركة الإماراتية القائمة على إقامة أكبر مصنع فى العالم لإنتاج السكر من البنجر فى منطقة غرب غرب المنيا، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، على استعدادها لزراعة أول 25 ألف فدان من "البنجر" لخدمة المشروع، بداية من شهر سبتمبر المقبل، أى خلال شهرين، على أن يتم ذلك على عدة مراحل خلال أشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر.

مصر تقود مشاورات الاجتماع المرتقب لبحث الأزمة الليبية

تواصل مصر جهودها لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الليبى، الذين استقبلتهم على مدار 3 أيام، بداية الأسبوع الجاري، للتباحث حول عمليات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، فى "طرابلس" لتحريرها من الإرهاب، وقال عضو مجلس النواب الليبى، محمد العبانى، فى اتصال لـ"الوطن"، إنه ستكون هناك جلسة لمجلس النواب الليبى في أي مدينة ليبية يتم التوافق عليها، لبحث بعض البنود التى تم التوصل إليها خلال لقاءات "القاهرة"، وفي حال فشل أعضاء النواب الليبي في عقد الجلسة سيكون هناك لقاء مرة أخرى في "القاهرة" بين أعضاء من المجلس.

"أنقرة" تتمادى فى سرقة الغاز القبرصى رغم العقوبات الأوروبية

أعلنت تركيا، أمس، أن تدابير الاتحاد الأوروبي لمعاقبة "أنقرة" على أعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص لن تؤثر "بأي طريقة" على الأنشطة التركية فى شرق المتوسط، فيما دعت الصين، أمس، الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وانتهاج الحوار لحل الخلافات بين تركيا وقبرص، بحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج.

بسبب الثانوية العامة والحب والاكتئاب.. 5 حالات انتحار خلال 48 ساعة

تعددت الأسباب والوسائل والانتحار واحد، جملةٌ ربما تصبح وصفًا مناسبًا لما شهدته الـ 48 ساعة الماضيين من حالات انتحار متعددة، في أماكن ومحافظات متفرقة، باستخدام وسائل انتحار مخالفة، كما أنها كانت لأسباب متباينة، من نتيجة الثانوية العامة إلى الحب والفراق.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: "عبد الله زكى الدين جاد 15 سنة، وحمدون جمعة 45 سنة وجيهان عز الدين السيد 34 سنة، وحبيبة محمد أحمد على 14 سنة وفتحي عادل 30 سنة، ولؤي محمد أحمد 12 سنة".

فيضانات في جنوب آسيا تسفر عن 78 قتيلا وتهدد "وحيد القرن"

ذكر مسؤولون أن حالة من الفوضى نتجت عنالفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال بجنوب آسيا يوم الثلاثاء، وارتفع عدد القتلى إلى 78 في نيبال، وتسعى السلطات في شمال شرق الهند المجاورة لتوفير الإغاثة لأكثر من 4 ملايين شخص في ولاية اسام.

الأرصاد تنفي ارتفاع درجات الحرارة لـ44 اليوم.. وتعلن موعد انكسار الموجة

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء ووصولها في القاهرة لـ 44 درجة مئوية، حيث ذكر أن ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".

رشوان توفيق ينهار من البكاء في جنازة زوجته: حب عمري

شيع الفنان القدير رشوان توفيق جثمان زوجته، التى توفيت صباح أمس بعد صراع مع المرض، وذلك من مسجد "السيدة نفيسة"، ودخل رشوان في نوبه من البكاء الشديد أثناء وداعها، وحضر من نجوم الفن لمواساته أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

تعطل صفقة انتقال كهربا لـ"دينيزلي سبور" التركي بسبب 700 ألف يورو

كشفت تقارير تركية، آخر تطورات انتقال محمود كهربا، لاعب فريق الزمالك إلى نادي دينيزلي سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان "كهربا"، قد سافر إلى تركيا خلال الأيام الماضية، تاركًا الزمالك، من أجل الانضمام للفريق التركي، وإصدار بطاقة مؤقتة للمشاركة بها في المباريات، لحين الفصل في شكواه لفسخ عقده مع الزمالك.