نظمت السفارة المصرية في كندا، حفلا استعراضيا للفرقة القومية للفنون الشعبية بالمتحف الكندى للتاريخ، بحضور أكثر من 30 سفيرا لدولة أجنبية وممثلين عن الحكومة الكندية والبرلمان وأساتذة الجامعات والطلبة المصريين ورموز وأعضاء الجالية، في أمسية فنية وثقافية مصرية بالعاصمة الكندية، وسط حضور حاشد تجاوز 500 مدعو.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد علي هامش الاحتفال، أعرب عن تقديره البالغ للتعاون الكبير الذي قدمته وزارة الثقافة تحت إشراف مباشر من السيدة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدائم لتسهيل إيفاد الفرقة القومية إلى كندا، والتنسيق رفيع المستوي بين أعضاء فريق العمل الذي تم تشكيله من المكتب الثقافي المصري بمونتريال والجمعية المصرية الكندية الثقافية والسفارة في أوتاوا كي تخرج تلك الاحتفالية بهذا المستوى الرائع من النجاح. وقدم أبو زيد الشكر للرعاة من رجال الأعمال المصريين من ذوي الحس الوطني الرفيع، والذين كان لهم دور رئيسي في نجاح الحفل.

وأضاف السفير المصري، أن ما سمعه من تعليقات أبناء الجالية المصرية عقب الاحتفالية، ومن الشخصيات الكندية التي شاركت، يدعو للفخر بما تتمتع به مصر من ثقل ثقافي وحضاري يحظى باحترام الجميع، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في أوتاوا أعرب عن سعادته البالغة تجاه الأداء المتميز لجميع أعضاء الفرقة القومية للفنون الشعبية، وما استحضرته الرقصات الشعبية من ذكريات ترجع إلى أكثر من أربعين عاما لديهم، معربين عن رغبتهم في أن تشهد كندا المزيد من تلك الفعاليات الثقافية كل عام.

وألقى السفير أحمد أبو زيد، كلمة في بداية الحفل، قدم خلالها استعراضا لتاريخ الفرقة وما تقدمه من فنون ورقصات تعبر عن مختلف ربوع ومحافظات مصر. وقد سلم رئيس الفرقة السفير المصري في نهاية الحفل درع الفرقة القومية للفنون الشعبية.