مصرع ربة منزل وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب أطفالها الثلاثة وسائق "توك توك" في تصادم وقع اليوم بين سيارة "ميكروباص وتوك توك" بدائرة مركز طما شمال سوهاج، جرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بحدوث تصادم بالقرب من مزلقان ساحل طما، ووجود متوفي ومصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طما لمكان الحادث.

وبالفحص تبين مصرع "شيماء. س. ص" 35 عاما، تقيم بقرية الشوكا، وإصابة كل من أبناءها محمد حمزة، 10 سنوات، خالد، 15 عاما، أسامة، 16 عاما، محمد أحمد، 25 عاما سائق التوك توك يقيم شارع الجمهورية، دائرة المركز.

جرى رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور على الطريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.