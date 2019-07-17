سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، على حريق نشب في مصنع لتصنيع البسكويت.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في عنبر لتصنيع البسكويت بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق على مساحة 3 قراريط، وساعد على انتشار النيران وجود سقف للعنبر من الخشب.

جرى السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتداها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة.