تسجيل الدخول
مجلس النواب يصل محطته الأخيرة

أحدث الأخبار

بالصور.. رئيس فيفا في جولة داخل المتحف المصري بالتحرير

بالصور.. رئيس فيفا في جولة داخل المتحف المصري بالتحرير

انطلاق فعاليات "منتدى قطاع السياحة والفنادق فرص وتحديات" بجامعة حلوان

انطلاق فعاليات "منتدى قطاع السياحة والفنادق فرص وتحديات" بجامعة حلوان

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: القوافل الجامعية جميع خدماتها مجانية

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: القوافل الجامعية جميع خدماتها مجانية

إنشاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في جامعة الإسكندرية

إنشاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في جامعة الإسكندرية

بوغاتي تقدم "Chiron Sport 110 Ans" احتفالاً بتسليم 200 سيارة

بوغاتي تقدم "Chiron Sport 110 Ans" احتفالاً بتسليم 200 سيارة

بدء الدراسة بمدرسة الغردقة الدولية في النظام الأمريكي 2019-2020

بدء الدراسة بمدرسة الغردقة الدولية في النظام الأمريكي 2019-2020

اختيارات الوطن

أسعار الكليات بالجامعات الخاصة للعام الدراسي 2019-2020

أسعار الكليات بالجامعات الخاصة للعام الدراسي 2019-2020

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

الأكثر قراءة

عاجل