أمرت نيابة مركز دمنهور في البحيرة، بحبس ربة منزل وزوجها وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج سائق تاكسي وقتله بغرض سرقة سيارته بالقرب من الكوبري الدولي بمدينة دمنهور.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراُ بالواقعة من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور، بالعثور على جثة "محمد عامر" 44 سنة سائق تاكسي مقيم بعزبة الحوشي التابعة لمركز دمنهور، ملقاة بأرض زراعية بجوار الكوبري الدولي دائرة القسم وبها عدة طعنات مختلفة بأنحاء الجسم.

وتمكن فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية، وضم المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز دمنهور، والنقيبين محمد عمارة وأحمد حمدي معاوني مباحث مركز شرطة دمنهور، من كشف ملابسات الجريمة وأبعادها وسرعة القبض على مرتكبيها.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة دمنهور، في القبض على المتهمين، وهم "أ. م" ربة منزل و"م، ا" زوج الأولى و"ع. ا" عاطلين، وتبين من خلال التحقيقات قيام المتهمين باستدراج السائق بزعم توصيلهم إلى محل إقامتهم، وأثناء سير السائق بالطريق الدولي قام المتهمين بتقيد حركته وتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده،أودت بحياته واستولوا على سيارته ومتعلقاته الشخصية، وقاموا بإلقاء جثته بأرض زراعية.وبمواجهة المتهمين أمام النيابة العامة، اعترفوا بارتكاب جريمتهم الشنعاء بدافع سرقة السيارة، وحرر المحضر اللازم إدري مركز دمنهور.