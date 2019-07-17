قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

السيسي يُحيي القوات المسلحلة ويشيد بتضحيات أبطالها

وأضاف أنَّ الرئيس السيسي وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيداً بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأكّد الرئيس السيسي، الاهتمام ببناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة وإعداده وتدريبه وفقاً لأحدث الأساليب العلمية، وذلك باعتباره الركيزة الاساسية للكفاءة القتالية بالقوات المسلحة، وبما يتناسب مع تطور المهام التي تقوم بها في حماية الوطن وصون إنجازات ومكتسبات شعبه العظيم.

القائد العام للقوات المسلحة يعرض خطط وبرامج التدريب القتالي على أحدث منظومات التسليح

وعرض القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، خطط رفع الكفاءة وبرامج التدريب القتالي على أحدث منظومات التسليح التي انضمت للخدمة بالقوات المسلحة، وذلك في ظل دعم القيادة السياسية لتطوير وتحديث مختلف الأفرع والتشكيلات بالقوات المسلحة، بما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

كما عرض الفريق أول محمد زكي، التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والتعرف على العقائد القتالية لمختلف جيوش الدول، والتدريب في مختلف مسارح العمليات، ودعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

السيسي يوجه بمواكبة النظم العالمية للتسليح لتتماشى مع تطورات جيوش الدول المتقدمة

وأشار الرئيس السيسي، إلى ضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية في التسليح والتدريب لتتماشى مع التطورات المتلاحقة التي تتميز بها جيوش الدول المتقدمة، معرباً عن متابعته المستمرة واهتمامه ببرامج الإعداد لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التي تسهم في دعم القوات المسلحة بخيرة من شباب الوطن ليتواصل عطاء رجال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل، مؤكّداً أنَّ مصر تسابق الزمن من أجل بناء دولة عصرية حديثة تلبي طموحات الشعب المصري العظيم الذي تحمل الكثير من أجل بناء الوطن.

كما وجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير، في نهاية الاجتماع، لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، مؤكّداً أن مصر تولي اهتماماً كبيراً برعاية أسر الشهداء وتوفير جميع سبل الاهتمام.