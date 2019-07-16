لا يُقصر الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدًا في حق أهالي الشهداء سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين، هذا ما سرده محمد عبد العظيم، والد الشهيد الرقيب أحمد عبد العظيم أثناء كشفه لكواليس الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره لحفل تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".

ووجه "عبد العظيم"، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان على الهواء، حيث ذكر أن الرئيس السيسي لا يقصر مع أسر الشهداء، وأن الجميع خلفه في سياسته الحكمية والرشيدة، وأمامه في القتال، موضحًا أنه سيقدم نجله الثاني للتطوع من أجل القتال مكان شقيقه الشهيد.

وتابع: "إحنا أمام السيسي في القتال وخلفه في السياسة الحكيمة، الرئيس متأخرش عني طلبت منه أن يقوم بقبول ابني كمتطوع للجيش عشان يحارب مكان أخوه قالي كل طلباتك هنفذهالك، أنا لو ابني التاني استشهد على عيني وعلى راسي، وفداء للوطن"، مشيدًا بإنسانية واحترام وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر الشهداء.

وذكر والد الشهيد، أن السيسي جاء رئيسًا من أشرف مؤسسة خلقها الله في الكون، وجاء باختيار شعبه، وشعب مصر بأكمله خرج وانتخبه رئيسًا للجمهورية، مضيفًا: " الرئيس بتاعتنا بيقدر الناس عشان كده هو تاج على الرؤوس".

وتابع: "والله العظيم لو الزمن يسمح لي والدولة تسمح لي أقاتل مكان ابني أنا مستعد، أنا كنت أروج جبهة القتال، الرئيس قالي أنا أحب على دماغك قولتله لا ده أنا أحب على دماغك، القائد بتاعي وأنا أفتخر بالسيد رئيس الجمهورية".