يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، لعرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالي المنصرم 2018- 2019.

يأتي ذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة غدا.