التقى سفير مصر في كندا، أحمد أبو زيد، اليوم، رئيس مجلس الأعمال الكندي، جولدي حيدر، لمناقشة سبل دعم الاستثمار بين البلدين، ووضع خطة عمل مشتركة للتعريف بفرص الاستثمار في مصر وتنشيط حركة التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال أبوزيد، في تصريحات له، إن اللقاء يأتي في إطار خطة السفارة للترويج للاستثمارات الكندية في مصر، والتعريف بفرص الاستثمار في مختلف القطاعات المصرية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، الذي يُقدم رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر، ويُسهل عمل المستثمر ويبسط إجراءاته.

وأوضح أن اللقاء هام جدا لأن مجلس الأعمال الكندي يعتبر من أهم التجمعات والمجالس الاقتصادية والتجارية في البلاد، حيث يضم بين عضويته كبرى الشركات الكندية المستثمرة في الخارج.

وأشار إلى أن المحادثات مع رئيس المجلس الكندي شهدت طرح مقترحات لإرسال وفود من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الكندية لزيارة مصر، العام المقبل، للتعريف بفرص الاستثمار، وكذا استضافة مجلس الأعمال الكندي لمسؤولين مصريين لزيارة كندا، واللقاء مع رؤساء الشركات لبحث أوجه التعاون المشترك.

كما طرح السفير المصري، خلال اللقاء، خطة السفارة لإنشاء مجلس أعمال مصري كندي يضم كبرى الشركات المستثمرة من كل بلد، وكيفية وضع هذه الأفكار الطموحة موضع التنفيذ بالتعاون بين السفارة والجهات المعنية في كندا.