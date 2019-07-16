شهدت محافظات مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، ثلاث حوادث قتل، يمكن وصفها بـ"البشعة" تنوعت دوافع القتل فيها بين الحفاظ على الشرف والأخذ بالثأر والاتجار بالآثار.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير تفاصيل 3 حوادث قتل في محافظات مختلفة

دفاعا عن شرفها.. فتاة تقتل سائقا بـ13 طعنة في العياط

في محاولة للتصدي لمحاولة اغتصابها قتلت فتاة لم يتجاوز عمرها 15 عامًا شابا يعمل سائقا لمحاولته إغتصابها، وبدأت الواقعة باستدراج شاب للفتاة إلى منطقة جبلية بصحراء العياط، وراودها عن نفسها وهددها بسكين، فوافقت الفتاة وعندما وضع الشاب السكين وبدأ في ملامسة جسدها، أمسكت الطفلة السكين وسددت له عدة طعنات أودت بحياته في الحال، وتوجهت إلى مركز شرطة العياط، وأخبرت رئيس المباحث بتفاصيل جريمتها.

وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث القطاع، والرائد أحمد صبحي رئيس المباحث، حيث فوجئ العميد ياسر يوسف، مأمور مركز العياط، بفتاة تدخل إلى المركز تحمل سكينًا وملابسها ملطخة بالدماء، وأخبرته أنها قتلت شابًا حاول اغتصابها وهددها بالسكين، وكانت النيابة العامة قررت حبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما نسبت إليها تهمة القتل العمد لشاب حاول اغتصابها.

وقالت مصادر مقربة، إن جهات التحقيق أصدرت قرارا بحبس الفتاة حفاظا على حياتها كونها ليست من أبناء الجيزة، وذلك بعد ظهور أسرة الشاب القتيل فى محيط المحكمة،

وكشفت التحقيقات أن الفتاة ضحية وأن صديقها اتفق مع القتيل على استدراجها واغتصابها في الصحراء بالعياط، إلا أنها تمكنت من الاستيلاء على السكين الذي كان مع القتيل وسددت له 13 طعنة في الرقبة والبطن، وتركته جثة هامدة، وتوجهت إلى مركز الشرطة وبحوزتها "سلاح الجريمة"، واعترف لضباط المباحث بتفاصيل جريمة القتل.

يقتل زوجته وأولاده خوفا من تجار الآثار

ذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، واللواء هيثم عطا مدير المباحث أن مدرس نفذ مذبحة عائلية في مركز الفيوم، حيث انتظر الأب حتى استغرقت أسرته في النوم، وأمسك ساطورا وقطع جسد زوجته وأبنائه الأربعة.

وأضافت التحريات أنّه بعد ارتكاب الجريمة، اتجه المدرس إلى مركز شرطة الفيوم وسلّم نفسه، واعترف لرئيس المباحث بأنّه قتل زوجته وأولاده الأربعة، وعلى الفور انطلقت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة اللواء رجب غراب رئيس المباحث الجنائية للمديرية إلى مسرح الجريمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقررت نيابة بندر الفيوم، مساء أمس، حبس المدرس الأزهري المتهم بذبح زوجته وأبنائه الأربعة داخل مسكنهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة.

وجاء قرار النيابة العامة بعدما انتقلت إلى مسرح الجريمة ببرج الملكة بمنطقة دله، بمدينة الفيوم، عصر أمس، لمعاينة مكان الواقعة، وسؤال المحيطين بالمكان، وتبيّن من المعاينة وجود آثار دماء في أرضية الشقة المكونة من 3 غرف وصالة وحمام، والعثور على جثث "كريمة.م" (34 عاما) زوجة المتهم مقتولة بضربتين على الرأس، وفي حضنها ابنتها الصغرى تنسيم (عام ونصف العام) مصابة بضربة على الرأس، وبجوارهما جثة آية (أعوام)، منة (4 أعوام) كل منهن مصاب بضربة على الرأس، وبتفتيش باقي الشقة، عثرت القوات على جثة أنس (11 عاما) مقتولا داخل غرفة نومه.

ثم باشرت التحقيق مع المدرس المتهم، وقالت مصادر أمنية إنّ المتهم نفذ جريمته بسبب خلافات على آثار مع عدد من الأشخاص، هددوه بقتل زوجته وأبنائه، فقرر هو تنفيذ الجريمة.

4 من أسرة واحدة يقتلون مسنا ويمثلون بجثته بسبب الثأر

تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل موظف بالمعاش يبلغ من العمر 52 عاما على يد 4 من أسرة واحدة، وانتقل فريق من المباحث، وتبين أن الضحية مصاب بتهشم في الرأس وتمزيق بأنحاء متفرقة بالجسد، وقال شهود عيان لرجال المباحث إن الأربعة تخلصوا من الضحية ومثّلوا بجثته بسبب خلافات سابقة وأنهم كان يتهمون القتيل بالتسبب في قتل والد أحدهم فقرروا الانتقام والأخذ بالثأر.

وكانت نشبت مشادة كلامية بين المتهمين والضحية وتطورت إلى معركة وتجمع المتهمون الأربعة حول الضحية ومزقوا جسده وفروا هاربين، ونجحت الشرطة قبل مرور 24 ساعة في القبض على اثنين وجار البحث عن الاثنين الآخرين.

كشفت مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مقتل موظف بالمعاش، والتمثيل بجثته على يد 4 من أسرة واحدة في منطقة شبرا مصر، وأوضح المصدر لـ"الوطن" أنَّ سبب الجريمة يعود إلى خلافات سابقة منذ 8 سنوات بين الضحية والمتهمين، واتُهم الضحية بأنه تسبب في مقتل والد أحد المتهمين الأربعة.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.