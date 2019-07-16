جدد قاضي المعارضات في محكمة العياط، حبس "أميرة" طفلة الشرف في العياط، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أنّ نسبت إليها النيابة تهمة القتل العمد لشاب حاول اغتصابها، كما جددت المحكمة أيضا حبس صديقها وشاب آخر لمدة 15 يوما بتهمة استدراج فتاة.

وكشفت التحقيقات عن أنّ الطفلة (15 عاما) ضحية وأنّ صديقها اتفق مع القتيل على استدراجها واغتصابها في الصحراء بالعياط، إلا أنها تمكنت من الاستيلاء على السكين الذي كان مع القتيل وسددت له 13 طعنة في الرقبة والبطن، وتركته جثة هامدة، واتجهت إلى مركز الشرطة وبحوزتها "سلاح الجريمة"، واعترفت لضباط المباحث بتفاصيل جريمة القتل.