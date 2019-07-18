نصح الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أولياء الأمور بعدم السعي لإدخال أبنائهم كليات الصيدلة الخاصة، حيث سيدفعون ما يقرب من 75 ألف جنية في العام الواحد، وهو يُعد استثمار خاسر حيث أن الكثيرين من خريجي الصيادلة حاليا يعانون من البطالة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E".

وأضاف "الشيخ"، أن أعداد خريجين الصيادلة تمثل خمس أضعاف المعدل العالمي، وسوق الخليج الذي كان يتيح العديد من الفرص للصيادلة بدأ بتوظيف الخليجيين في مهنة الصيدلة ما يعني أن هناك أعداد كبيرة من الصيادلة المصريين الذين سيرجعون ما سيسبب الكثير من الأزمات والمشاكل.

وأشار نقيب صيادلة القاهرة ، إلى أن هناك كثير من الخريجين الصيادلة العاطلين والبعض ترك مجال الصيدلة وذهب للعمل في سوق العقارات وغيرها من المجالات التجارية، كما أن أولياء الأمور لن يستطيعوا فتح صيدليات لأبنائهم، لأن الأمور ليست كسابقها حيث هناك عدة إجراءات تدور حول معرفة أصل هذه الأموال لأنها تقضي على تنافسية الأسواق لوجود بعض رؤوس الأموال الغير معلومة مصادرها.

وذكر أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في الشهر الماضي وتوصلوا لتخفيض أعدد المقبولين بنسبة 25% لكل عام، محذرًا من تفكير أولياء الأمور لأخذ شهادة من دول أوروبا الشرقية لأنه تم وضعه تحت قيود حيث تكون نسبة القبول أقل من 5 % فقط من المجموع الذي تأخذ به الكليات الحكومية.