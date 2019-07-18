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اتهام 4 أمناء عهدة بشركة حكومية بالاستيلاء على بضائع بـ 48 مليون جنيه

اتهام 4 أمناء عهدة بشركة حكومية بالاستيلاء على بضائع بـ 48 مليون جنيه

صور.. "آبل" تصدر "إيموجيز" جديدة هذا العام

صور.. "آبل" تصدر "إيموجيز" جديدة هذا العام

فيديو.. الثانية على الثانوية العامة: "كانت سنة دلع.. ونفسي في إعلام"

فيديو.. الثانية على الثانوية العامة: "كانت سنة دلع.. ونفسي في إعلام"

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بكفر الشيخ

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بكفر الشيخ

اكتشاف خلية في الجسد تساعد على الشفاء من أمراض القلب

اكتشاف خلية في الجسد تساعد على الشفاء من أمراض القلب

نجوم ومشاهير لا يحتاجون واسطة للتصوير مع العسيلي.. بينهم "دياب وميدو"

نجوم ومشاهير لا يحتاجون واسطة للتصوير مع العسيلي.. بينهم "دياب وميدو"

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مصروفات الجامعات الخاصة للعام الجديد.. 155 ألفا لـ"طب البريطانية"

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

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هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

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