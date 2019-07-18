عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع حريق في نموذج مركبة "Starship" الفضائية التابعة لشركة "SpaceX" الأمريكية جراء اختبارات لمحرك "Raptor".

و كشفت شركة "SpaceX"، عن السبب في انفجار إحدى مركباتها الفضائية خلال اختبار أرضي لها في شهر أبريل الماضي، حيث انفجرت الكبسولة كرو دراجون "Crew Dragon" خلال اختبارها في محطة فلوريدا الجوية بعد تسرب الوقود الدافع للمركبة بطريق الخطأ من صمام.

وكانت هذه المركبة الفضائية هى النسخة التجريبية الأولى من نوع كرو دراجون، والتي تم بناؤها لصالح وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.