كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية حول واقعة إشعال النيران داخل سجن الصف ونشوب مشاجرة بين المساجين ومحاولة 5 منهم الهرب، أن بداية الواقعة كانت برفض طلب متهم بنقله من عنبر إلى آخر مخالف للوائح السجون.

وقالت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم أحدث حالة من الهياج وناصره 4 متهمين آخرين، وافتعلوا مشاجرة مع زملائهم وأشعلوا النيران ببطاطين حال فتح باب العنبر، وألقوا مياها ساخنة أصابت أمين شرطة، 43 سنة بحروق في الظهر، فانتقلت القوات تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم محمد طبلية، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، بصحبة قوات من المباحث والحماية المدنية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتأمين السجن والتصدي لأي محاولة هرب للمساجين، وضبط المتهمين بافتعال المشاجرة، ومحاولتهم للهرب.

وتبين من خلال الفحص والتحري، أن المساجين هم وليد، 37 سنة، اشترك معه، محمد، 32 سنة، وكريم، 34 سنة، وأيمن، 21 سنة، وأيمن، 24 سنة، وتمكنوا من السيطرة عليهم، وتبين وجود إصابات أحدثوها بأنفسهم وبالتشاجر مع باقي المتهمين في العنبر، فتم التحفظ عليهم.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التى باشرت التحقيق، وأجرت معاينة لمكان الواقعة، وبدأت في استجواب المساجين المتهمين حول ملابسات الحادث.