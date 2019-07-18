أعلنت المؤسسة الأهلية للأدلاء "أدلاء الحجاج والمعتمرين" أكبر 5 جنسيات موجودة في المدينة المنورة، خلال الفترة الحالية.

ويعتبر حجاج إندونيسيا هم الأكثر وجودا بعدد يصل إلى 54544 حاجا واحتلوا المركز الأول، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن "الأدلاء".

بينما احتل المركز الثاني الحجاج الهنود بعدد 34165 حاجا، واحتل الباكستنيون المركز الثالث بـ29626 حاجا، وجاء الأتراك في المركز الرابع بعدد 11505 حجاج، وجاءت الجنسية الإيرانية في المركز الخامس بعدد 8970 حاجا حتى الآن.

وأندونيسيا هي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأكبر بلد ذو غالبية مسلمة على وجه الأرض.