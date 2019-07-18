توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

مطروح 29 22

سوهاج 42 28

قنا 43 31

الأقصر 45 32

أسوان 46 31