يعمل الموسيقي تومي جيمس مع المنتجة باربرا دي فينا، على فيلم بعنوان "Me, the Mob and the Music"، يستند على السيرة الذاتية لـ"جيمس"، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي"، وتم الاستقرار على كاثلين مارشال الحاصلة على جائزة "توني" ثلاث مرات لتقوم بإخراج الفيلم بينما يتولى كتابته ماثيو ستون.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لـ تومي جيمس مؤسس فرقة "Tommy James and the Shondell" التي تشكلت عام 1964، وقدموا مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة، وباعوا ما يقرب من 100 مليون نسخة من تسجيلاتهم حول العالم، كما يعتمد الفيلم على كتاب لـ"جيمس" و"مارتن فيتزباتريك" تم نشره عام 2011، الذي يتطرق إلى تفاصيل خفية ومعقدة في علاقته بالفرقة.

وقال جيمس في بيان صحفي: "سعيد بالتعاون مع المخرجة الموهوبة كاثلين مارشال، في تقديم فيلم فيلم عن قصة حياتي، وبالرغم من العيش لفترة طويلة مع المشاعر من الخوف والترهيب، ولكني ممتن للأشخاص على النجاح الكبير الذى حققناه".