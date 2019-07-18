وصلت إيرادات فيلم "The Lion King" في الصين إلى 54 مليون دولار، منذ 12 يوليو حتى اليوم.

يأتي ذلك قبل طرح الفيلم في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، غدا، حيث بدأ طرح الفيلم بشكل محدود في عدد من الدول قبل طرحه رسميا.

وتوقعت مجلة "فارايتي" في تقريرها، أن تتراوح إيرادات افتتاحية عرض الفيلم من 150 إلى 170 مليون دولار، وقد يرتفع الرقم في الأسابيع التالية، خاصة أن الشركة تعمل على استراتيجية تسويقية.

النسخة الجديدة من "The Lion King" تحمل توقيع المخرج جون فافرو، وأداء أصوات الفنانين دونالد جلوفر، جيمس إيرل جونز في دور "موفاسا" الذي قدمه في النسخة الأصلية، بالإضافة إلى كل من بيونسيه، سيث روجين، وبيلى إيتشنر، والملحن هانز زيمر الذي عمل على النسخة الأصلية من الفيلم، بينما حصل الفيلم على مراجعات سلبية من النقاد وحصل على تقييم 57 %.