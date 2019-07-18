قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أبلغت المديريات بالإجراءات الخاصة بالامتحان الورقي للفرصة الثانية، المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي، بدءا من 21 يوليو حتى 4 أغسطس 2019، مؤكدة ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية، والتأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان في مايو 2019.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من يتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية سوف يكون باق للإعادة، وتضمن المنشور السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي، إذ أن الامتحان يُعقد بنظام الكتاب المفتوح.

وتابعت: "نص المنشور على اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات النقل طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة، وكذلك الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان، بالإضافة لتولي كل مديرية تعليمية مسؤولية إعلان نتائج الامتحان".