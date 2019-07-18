توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع علي مسجد الحامدية الشاذلية لتقدم واجب العزاء في وفاة زوجة الفنان رشوان توفيق، مساء اليوم.

وكان ضمن الحضور الفنان أحمد حلمي، ورجاء حسين، والمنتج محمد مختار، والمخرج محمد فاضل، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعزت العلايلي، ونبيل الحلفاوي، وأحمد عبد العزيز، وهادي الجيار، والمخرج خالد جلال، وأحمد ماهر، والفنان أحمد شاكر، والإعلامي أسامة كمال، وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، والفنانة أنعام سالوسة، وسميرة عبد العزيز، والمخرجة أنعام محمد علي، ومي نور الشريف، وعبدالرحمن أبو زهرة، وإيهاب فهمي، وأحمد حلاوة، وخالد زكي، والشيخ خالد الجندي، وعفاف شعيب، وإياد نصار ومدحت صالح.