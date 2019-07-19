مصريون في حب الجزائر.. هنشجعهم في النهائي لأنهم "يملوا العين"

أداء مبهر لمنتخب محاربي الصحراء، منذ مباراته الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي، أهله للوصول إلى المباراة النهائية، لينافس منتخب السنغال على اللقب، في المباراة التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي، اليوم.

التأهل للمباراة النهائية لم تك النتيجة الوحيدة لأداء منتخب الجزائر الكبير خلال البطولة، حيث خطف "الخضر" قلوب الجماهير المصرية، الذين أصبحوا يشجعونهم بحرارة، خاصةً بعد خروج منتخب الفراعنة مبكرًا وتوديع البطولة من دور ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا، ومستمرون في دعمهم خلال المباراة النهائية.

أحمد سيزحف من الإسكندرية للقاهرة لتشجيع الخضر: لعيبة رجالة

أحمد صلاح، صاحب الـ22 عامًا، أكد أنه يشجع منتخب الجزائر منذ بداية البطولة، بسبب أدائهم القوي ورجولتهم في الملعب، لافتًا أن منتخب "الخضر" ولاعبيه يمتلكون كل المقومات التي تمنى الجمهور المصري أن يجدها في منتخب الفراعنة، وتسبب نقصها في خروجهم مبكرا من البطولة.

الشاب الذي يبحث عن تذكرة أو دعوة لحضور المباراة النهائية، أضاف أنه حضر مباراة واحدة لمنتخب الجزائر حتى الآن أمام تنزانيا في دور المجموعات، وسيأتي خصيصًا من الإسكندرية للقاهرة لحضور المباراة النهائية ودعم الجزائر لأنه منتخب "يملى العين".

وأكد أنه سيحضر المباراة رفقة مجموعة من أصدقائه الجزائريين الذين تعرف عليهم خلال البطولة، ومن جروبات دعم منتخب الجزائر، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمهور المصري الذي سيزحف لاستاد القاهرة الدولي لدعم "محاربي الصحراء".

طارق قدري، الشهير بـ"توتي"، يعتبر نفسه واحدًا من كبار مشجعي منتخب الجزائر، حيث يشجعه منذ سنوات عديدة، وهو ما واصله خلال بطولة الأمم الأفريقية الحالية، التي ساند خلالها "محاربي الصحراء" في كل مباراياته، حتى في المباراة التي احتضنها استاد السويس، زحف خلفهم من القاهرة.

طارق حضر كل مبارايات الجزائر: بشجعهم من سنين

طارق، الذي رفع عدة لافتات خلال المبارايات الماضية، أكد أنه سيحضر المباراة النهائية في استاد القاهرة لدعم المنتخب الذي يعشقه، ومشاهدة لاعبه المفضل سفيان فيجولي، ورفع لافتة يخلد فيها ذكرى شهداء الجيش.

مشجع مصري آخر، لم يك من المعجبين بمنتخب الجزائر أو مشجعيهم في بداية البطولة، إلا أن الأداء المبهر والروح القتالية والرجولة التي تميز بها لاعبو "الخضر" أجبرته على تشجيعهم بعد ذلك، ويؤكد خالد سيد أنه سيحضر المباراة النهائية للبطولة لمساندتهم.

خالد شجّع محاربي الصحراء بعد أدائهم المبهر في البطولة

وأضاف "خالد"، أنه رغم صعوبة الحصول على تذكرة للمباراة النهائية، إلا أنه يسعى بكل طاقته للوصول لتذكرة أو الحصول على دعوة، لتشجيع المنتخب الذي يرى أنه الأفضل والأقوى في البطولة والأحق باللقب دون غيره.