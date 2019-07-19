"الأعلى للجامعات": أصحاب الهمم متساوون مع غيرهم في قواعد القبول

نفى الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وجود أي تمييز ضد الطلاب من ذوي الهمم أثناء تقدمهم للالتحاق بالجامعات.

وأضاف لطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المجلس الأعلى للجامعات يكن للطلاب من ذوي الهمم كل التقدير والاحترام، مشيرًا إلى أن الطلاب من ذوي الهمم يتساووا في قواعد القبول مع غيرهم من الطلبة.

وأوضح أن المبان الجديدة بالكامل تم تجهيزها لتسمح لذوي الهمم بالدخول والخروج، وأن المبان القديمة أيضًا جاري تعديلها لتساعدهم أثناء تلقى الدراسة الجامعية.

ونصح أي طالب يتعرض لمشكلة أو تمييز بالتواصل الفوري مع المجلس الأعلى للجامعات، والتواصل مع عميد الكلية التي يتعرض فيها للمشكلة.