"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

العرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي "الجميلة والوحش"، على مسرح النهار، الساعة 8 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50، 75 جنيها.

حفل فرقة دعسوقة، في "رووم آرت سبيس" بجاردن سيتي، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

عرض مسرحية أوبرا بنت عربي، على مسرح السلام، 9 مساء، وأسعار التذاكر 30، 50، 75 جنيها.

حلقة الطبول في مركز "أفريكايرو"، 6 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

معرض الدرب إلى النهضة، بمشاركة 18 فنان، 7:30 مساء.