سيطر رجال الحماية المدينة في البحيرة، اليوم، على حريق نشب داخل منزل دون حدوث إصابات بشرية بقرية أمليط التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بنشوب حريق داخل منزل مكون من حجرتين بالخشب والبوص بقرية أمليط التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى احتراق بعض حبوب الغلال في المنزل وحجرة الطيور.

وانتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية، وتحررت المحاضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.