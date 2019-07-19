نشرة التوظيف.. فرص عمل للمعلمين والإداريين وأماكن شاغرة بالبنوك

استمراراً للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض عددًا من الوظائف الشاغرة ببعض الهيئات والبنوك والشركات، كالتالي:

مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف شروط التقديم

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة، للعمل بفروع البنك في مصر، واشترط الخبرة.

"التعليم" تفتح باب الالتحاق بفريق عمل مدرسة "أي تك" للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدرسة "أي تك" للتكنولوجيا التطبيقية التي تتبع نظام مدارس "P – Tech" العالمية، ذلك حتى 27 يوليو 2019، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بنك CIB يعلن عن وظائف شاغرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.. إليك الشروط

أعلن البنك التجاري الدولي- مصر، عبر الموقع الإلكتروني عن حاجته لوظائف Payroll Personal Banker، بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار خطة البنك التوسعية، وسعيه لزيادة قدرة البنك التنافسية على اجتذاب عملاء جدد، من خلال تطوير كوادره البشرية، وزيادة عدد موظفيه.

مطلوب معلمين وإداريين.. تفاصيل وظائف مدرسة العبور للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية، واختيار فريق من المعلمين والإداريين المتميزين للعمل بالمدرسة، التي تعمل على تطبيق معايير الجودة العالمية وتوفير البيئة التعليمية المميزة للمعلمين والإداريين والطلاب الملتحقين بالمدرسة، وذلك حتى يوم 25 يوليو 2019.

الشروط المطلوبة وطريقة التقديم لوظائف البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عبر الصفحة الرسمية له على فيس بوك، حاجته لشغل وظائف شاغرة.

وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك الإسكندرية، وظائف شاغرة في أكثر من تخصص، تتطلب الخبرة في مجال العمل.