أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، قبول الدفعة الأولى بنظام التعليم الطبي الموازي الخاص، في العام الدراسي 2019 - 2020، لحملة شهادة إتمام الثانوية الأزهرية من الطلبة المصريين أو ما يعادلها من شهادات من طلبة الدول العربية والإسلامية والجاليات الاسلامية.

وأكد المركز الإعلامي للجامعة، في بيان نشره عبر صفحته على "فيس بوك"، أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على هذا القرار، في إطار الحرص على تطوير الكليات العملية، وانعكاسا لما امتازت به كلية طب الأزهر بنين من تطور تعليمي كونها إحدى الكليات الحاصلة على شهادة الجودة وبها أعضاء هيئة التدريس ذوي خبرة عالية في التعليم، ويشهد لهم دوليا ومحليا، وتتبعها المستشفيات الجامعية ذات المستوى العالي، وبها معامل ومتاحف متطورة وقاعات تدريس متميزة وأنشطة رياضية واجتماعية وفنية "محليا ودوليا".