"مرتديا علم الجزائر رافعا بيده علم مصر عاليا"، هكذا ظهر بن عابد سفيان، أحد مشجعي الجزائر المتواجدين في محيط ستاد القاهرة، رغبة منه في توجيه رسالة شكر للمصريين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

"ما ننسى جميل مصر .. وحسن استقبال المصريين ينكتب بالتاريخ"، عبارات رددها بن عابد، المشجع الجزائري، تعبيرا عن فرحته بأجواء احتفاء المصريين، التي يعيش فيها منذ جاء إلى مصر بعد تأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

سبعة أيام، قضاها سفيان في القاهرة، حرص خلالها على زيارة المعالم السياحية المصرية، بعد سنوات من القراءة عنها، فزار الأهرامات وتجول بشوارع مصر القديمة، فيصف سفيان جولته لـ"الوطن" بـ" أجمل شيء فيها إن المصريين في الشارع يشاركونا ويدعولنا بالمكسب".

الاحتياطات الأمنية والجهود التنظيمية، كانا أكثر ما جذب انتباه سفيان في شوارع المحروسة، وأثناء التشجيع بندرجات الاستاد إلى جانب إخوانه من المصريين.

"حلمي تنظيم الجزائر لبطولة قادمة توصل فيها مصر للنهائي"، حلم جديد بدأ سفيان التطلع إليه، من وحي "كرم المصريين" وحلمه باستضافتهم في بلاده لرد الجميل و"الفرح لفرحتهم".

"أقل واجب نحو المصريين اللي شالونا فوق راسهم نرفع علمهم فوق راسنا في النهائي"، كلمات رددها المشجع الجزائري، كمال زعيتر، الذي قرر، أيضا، تشجيع منتخبه مرتديا قبعة تحمل علم الجزائر إلى جانب علم مصر.

يروي زعيتر أن ذكر مصر في النهائي "أقل ما نعمله لشعب شجعنا في الشوارع ونظم تنظيم جميل".

يلتقي منتخب الجزائر نظيره السنغالي في ستاد القاهرة الساعة التاسعة مساء اليوم، في مباراة نهائي بطولة الأمم الأفريقية