السكرتير العام المساعد ببني سويف يقود حملة نظافة في شوارع المدينة

أشرف اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم، على حملة نظافة مكبرة بعدد من شوارع مدينة بني سويف شملت شوارع "صلاح سالم والبشري، عبدالسلام عارف، طريق السادات، الطريق الدائري، منطقة ترعة العمية، وبعض الشوارع الجانبية بالمدينة"، يرافقه مدير المشروع أشرف فرحات، ورؤساء الأحياء والمناطق المعنيين.

وأسفرت الحملة عن رفع تجمعات قمامة ببعض الشوارع، والتي يتكرر تجمعها من وقت لأخر، حيث يقوم مشروع النظافة برفعها أولا بأول لمنع تفاقمها، بالإضافة إلى تحفيز عمال النظافة على تكثيف الأعمال وتوجيههم لرفع القمامة من بعض الشوارع الجانبية المؤدية للشوارع الرئيسية بالمدينة.

من جهته، شدد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وألا تقتصر الحملات على الشوارع والميادين الرئيسية، وإنما يجب أن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء من الشوارع أولا بأول، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، ويأتي ذلك في إطار استمرار خطة المحافظة التي تنفذها على مدار 10 أشهر ماضية لاستعادة الشكل والصورة الحضارية للمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.