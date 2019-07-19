انتهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة، مساء اليوم، من تحقيقاتها عن واقعة الاعتداء على طالب جامعي بشاطئ البيطاش المميز غربا.

ونفى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رواية السيدة أم الطالب المجني عليه ومقدمة الشكوى، حول اعتداء ابنها للضرب المبرح على يد مستأجري شاطئ "البيطاش" المميز في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، مؤكدًا أنها هي أيضًا مستأجرة لكافتيريا "بدوية" بالبيطاش قرب الشاطئ محل الواقعة، كما أنها مستأجرة من الباطن دورة المياه التابعة للشاطئ محل الواقعة.

وأوضح رشاد، في بيان صادرعن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه بمجرد اكتشاف تأجيرها من الباطن من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تم إرسال إنذار إلى مستأجر الشاطئ بإنهاء هذا التعاقد الذي يعتبر مخالفة صريحة لكراسة الشروط وبنود العقد.

وأكد أنه بمجرد إنهاء هذا التعاقد غير الرسمي نشب خلاف بينهم تطور إلى مشاجرة وأسفر عن إصابة ابن السيدة، وتم إخطار قسم الشرطة، وتم القبض على اثنين من عمال المستأجر، وتحرر محضر بذلك.

وأكد أن الإدارة نشرت تفاصيل التحقيقات من مبدأ الشفافية والأمانة في عرض الأحداث، من خلال توجيه لجنة من الإدارة إلى شاطئ البيطاش المميز للتحقيق في واقعة الاعتداء من قبل العاملين بالشاطئ على أحد الرواد، حيث استمع إلى أقوال مشرفي ومراقبي الشاطئ وبعض شهود الواقعة بالمنطقة المحيطة ببوابة الشاطئ؛ لتتضح الرؤية بصورة كاملة، ووضع الصورة الحقيقية التي تعد مغايرة عما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واقعة تعرض أسرة مكونة من "طالب جامعي، والده، ووالدته" إلى الضرب المبرح على يد مستأجري شاطئ "البيطاش" المميز في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة الطالب بقطع في "العصب الحركي" بالخد الأيسر.