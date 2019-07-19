لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سياره نصف نقل و"توك توك" على طريق "حوش عيسى- الكوم الأخضر" بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، بوقوع حادث تصادم بين سياره نصف نقل و"توك توك" على طريق "حوش عيسى- الكوم الأخضر"، أسفر عن وفاة "نصر سعد سعد "61 سنة، وإصابة "غريب عبد العزيز درويش" 60 سنة باشتباه نزيف بالمخ، و"سعد عطيه محمد درويش" 38 سنة، بجرح بالقدم اليمنى، و"خالد محمد عطية" 11 سنة، بكسر مضاعف ومتفتت بالقدم اليسرى واشتباه نزيف بالمخ، و"محمد عطية درويش" 41 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وتم نقل المصابين للمستشفى والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.