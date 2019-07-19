أصيب 5 أشخاص، اليوم، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الغربي بناحية السمطا مركز شرطة البلينا في سوهاج، ونقلت الإسعاف المصابين للمستشفى المركزي بالبلينا، وسوهاج الجامعي.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بناحية السمطا مركز البلينا، فانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي سوهاج قيادة "خيري.م.ع"، 35 عاما، سائق ويقيم بناحية الحرجة قبلي دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بسيارة ملاكي قنا قيادة "ياسر.ك.م"، 23 عاما، طالب ويقيم بالرواتب دائرة مركز أبوتشت أمن قنا.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي السيارتين و"كرم.م.ف"، 60 عاما مزارع وشقيقه أبوالوفا، 65 عاما مزارع، ويقيمان بالرواتب بدائرة مركز أبوتشت في قنا من مستقلي السيارة الثانية والدكتور "خ.م"، 42 عاما سائق ويقيم بناحية الحرجه قبلي بدائرة المركز من مستقلي السيارة الأولى بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفتى البلينا المركزي وسوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.